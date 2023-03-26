«زين» السعودية تحقق أعلى صافي ربح في تاريخها

أعلنت شركة «زين» للاتصالات السعودية عن نتائجها المالية للعام 2022، والتي شهدت ارتفاعاً في الأرباح قدره 157.01% إلى 550 مليون ريال، وهو أعلى صافي ربح في تاريخ الشركة مقارنةً بصافي ربح قدره 214 مليون ريال سعودي في 2021.

ويعود سبب الارتفاع بشكل رئيسي إلى تحقيق أعلى إيرادات في تاريخ الشركة بلغت 9.1 مليار ريال بزيادة قدرها 15% عن إيرادات العام 2021 البالغة 7.9 مليار ريال.

وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 25% إلّا أن إجمالي الربح ارتفع بنسبة 9% بزيادة بلغت 431 مليون ريال.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 404 مليون ريال سعودي، بينما انخفض الإطفاء والاستهلاك بمقدار 364 مليون ريال.