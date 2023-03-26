ميزانية الكويت 2023 – 2024 تتضمن 24 ألف فرصة عمل

تشمل ميزانية الكويت للسنة المالية 2023-2024 إدراج 24 ألف فرصة عمل جديدة.

وأنجز الجانبين الحكومي والنيابي مناقشة ميزانية الدولة للسنة المالية 2023-2024 بصورة مبكرة، بالإضافة إلى ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة في منتصف فبراير الماضي فقاً لـ “الأنباء” .

وأدرج على الميزانية الجديدة 24 ألف فرصة عمل، إضافة إلى زيادة مخصصات الطلبة الدارسين بالخارج، والعلاوات والمكافآت، وميزانية البعثات الدراسية الخارجية، وبعثات التمريض الموسعة، والعلاج بالخارج، والإعانات، والعديد من المشاريع.

وفي نوفمبر من العام الماضي، كان مجلس الأمة أقر ميزانية الدولة للعام 2022-2023 بعجز قيمته 124 مليون دينار (405 ملايين دولار).

ووفق تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، قدرت الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2022-2023) بمبلغ 75.4 مليار دولار، ومصروفات بقيمة 75.9 مليار دولار، وعجز 405 ملايين دولار.