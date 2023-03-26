«نفط الكويت»: حريق محدود في بئر غرب البلاد تسرّب منه النفط الأسبوع الماضي

أعلنت شركة «نفط الكويت»، أنه وبسبب سوء الأحوال الجوية اندلع حريق محدود في البئر الذي تم تسجيل التسرب النفطي منه في منطقة العمليات بغرب الكويت يوم الإثنين الماضي.

وأكدت الشركة أن فرق الإطفاء التابعة لها وبالتعاون مع قوة الإطفاء العام تتعامل مع الحريق حسب الاجراءات المتبعة بالشركة، وأنه ولله الحمد لم يتم تسجيل أي إصابات في الموقع، حيث أن الشركة كانت قد اتخذت كافة الخطوات لمواجهة الحريق حسب ما تنصّ عليه الخطط والاجراءات، والذي كان أحد السيناريوهات المتوقعة نتيجة التسرب الحاصل.

كما أكدت الشركة أنها اتخذت كافة التدابير المتوقعة لحصر تبعات هذا الحريق.

كما أوضحت أن عمليات الشركة في المنطقة لم تتأثر وتسير وفق الخطط الموضوعة.