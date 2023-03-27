إيلون ماسك يقيّم «تويتر» عند 20 مليار دولار

تبلغ قيمة «تويتر» حاليًا أقل من نصف ما دفعه الملياردير إيلون ماسك للاستحواذ على الشركة قبل ستة أشهر، بعدما خسرت أكثر من 20 مليار دولار من قيمتها، وفقًا لحسابات تستند إلى مذكرة مسربة من ماسك.

وأشار ماسك في مذكرة لموظفي منصة التواصل الاجتماعي إلى أن قيمتها حاليًا تقل عن 20 مليار دولار، في حين دفع الملياردير 44 مليار دولار في أكتوبر 2022 للاستحواذ على «تويتر».

وبعد استحواذ ماسك على «تويتر» غادر العديد من كبار المعلنين المنصة، وخفضت شركة الاستثمار «فيدليتي» قيمة حصتها بنسبة 56%.

وفي مذكرته الأخيرة، أخبر ماسك فريق العمل أيضًا: «أرى مسارًا واضحًا، ولكنه صعب لتقييم يزيد عن 250 مليار دولار دون تحديد وقت لبلوغه، لكنه يعني ارتفاع بعشرة أضعاف في قيمة السهم تقريباً». ​