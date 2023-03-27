«الداخلية» تحذر: تعاطي أقراص «نايت كالم» بدون وصفة طبية.. جريمة

حذرت وزارة الداخلية من تعاطي غير المرضى للأدوية المدرجة ضمن قانون مكافحة المؤثرات العقلية رقم «48» لسنة 1987 لأنها تعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضحت الوزارة أنه لوحظ في الفترة الأخيرة تعاطي عقار ‏(Night Calm) بين صفوف بعض الشباب وهو أحد الأسماء التجارية لمادة (زوبيكلون Zopiclone) التي تم إدراجها في الجدول رقم (4) بقانون مكافحة المؤثرات العقلية رقم (48) لسنة 1987 ، وذلك بناءً على قرار وزير الصحة رقم (376) لسنة 2022 بتاريخ 2022/12/6 الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد رقم (1613) بتاريخ 2022/12/11.

وأضافت أن عقار (زوبيكلون) له العديد من الأسماء التجارية وهو أحد المواد المنومة المستخدمة في علاج الأرق، ويصنف من المهدئات ، ويتم تسويقه كأحد الحبوب المنومة، ويتسبب (زوبيكلون) في رفع حالة الإكتئاب وتحدث بسببه أعراض إنسحابية ويعتبر هذا العقار من الأدوية التي تسبب الإدمان لمتعاطيها ، وقد يعاني المتعاطين لهذا العقار أيضاً من التهيج أو ارتفاع معدلات القلق والإكتئاب الذي يتطور إلى غيبوبة بسبب التسمم الحاد.

وحذرت الادرة العامة لمكافحة المخدرات من تعاطي أو حيازة أو ترويج أو جلب أو الإتجار بهذا العقار بغير الأحوال المرخص لها قانونياً وفق الوصفة الطبية الخاصة بالمؤثرات العقلية.

وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن قانون مكافحة المؤثرات العقلية رقم (48) لسنة 1987 يعاقب كل من يتعاطى أو يحوز أو يروج أو يتاجر أو يقدم أو يجلب من الخارج أي من المواد المدرجة ضمن جداول الموثرات العقلية.