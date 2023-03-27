بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 14.33 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 33ر14 نقطة ليبلغ مستوى 58ر7014 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 20ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر87 مليون سهم عبر 7166 صفقة نقدية بقيمة 31 مليون دينار كويتي (نحو 9ر93 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 66ر1 نقطة ليبلغ مستوى 61ر5517 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 23 مليون سهم عبر 1467 صفقة نقدية بقيمة 2ر3 مليون دينار (نحو 6ر9 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 95ر18 نقطة ليبلغ مستوى 15ر7767 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 24ر0 في المئة من خلال تداول 2ر64 مليون سهم عبر 5699 صفقة بقيمة 8ر27 مليون دينار (نحو 2ر84 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 06ر2 نقطة ليبلغ مستوى 40ر5601 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 04ر0 في المئة من خلال تداول 7ر21 مليون سهم عبر 1243 صفقة نقدية بقيمة 3 ملايين دينار (نحو 09ر9 ملايين دولار).

وكانت شركات (تحصيلات) و(كابلات) و(م سلطان) و(العقارية) الأكثر انخفاض أما شركات (معادن) و(مدار) و(مشاريع) و(وربة كبيتل) فكانت الأكثر انخفاضا في حين كانت شركات (بيتك) و(بنك بوبيان) و(وطني) و(مشاريع) الأكثر تداولا لناحية القيمة.