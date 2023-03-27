روسيا تنفي الانسحاب من منظمة التجارة العالمية

(د ب أ) – رفض مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الإثنين، تقارير عن نية روسيا الانسحاب من منظمة التجارة العالمية، رغم محاولات بعض الدول إجبارها على ذلك.

وقال بيريتشيفسكي لوكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء: «ندرس كل الخيارات لمشاركتنا في التجارة متعددة الأطراف، ونجري تحليلاً للموازنة بين فوائد وتكاليف العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية. وفي الوقت نفسه، ننطلق من أن هناك أسباباً للبقاء في المنظمة عضواً كامل للحفاظ على روابط مستقرة مع الدول النامية المستعدة لمواصلة التعاون على قدم المساواة، مع مراعاة المصالح المشتركة».

وأشار إلى أن «الدول غير الصديقة» تتوحد اليوم وتحاول أن تنهي عضوية روسيا في المنظمة.

وأضاف أنه في ظل مثل هذه الظروف، سيستخدم الغربيون حالة خروج روسيا على أنها دليل على فعالية النهج المعادي لموسكو، ويستمرون في تشديد هذا المسار.