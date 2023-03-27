مجلس الأمة

مساعد العارضي بعد غرق الشوارع: «الشرهة على رئيس الوزراء»

منذ ساعتين
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انتقد النائب مساعد العارضي فشل وزارة الأشغال العامة في معالجة مشكلة غرق الشوارع بسبب الأمطار ، وذلك بعد غرق عدد من الشوارع يوم أمس الأحد ، جراء تساقط الأمطار على البلاد .

وقال العارضي خلال تفقده بعض المواقع الغارقة بمياه الأمطار إن «الشرهة على رئيس الوزراء الذي حصل على ميزانية 23 مليار دينار قبل 8 أشهر وما زالت حقوق الناس ضائعة والشوارع تغرق عند الأمطار» .

وأضاف العارضي «رئيس الوزراء عاجز عن تشكيل الحكومة منذ 3 أشهر ، فإن كان غير قادر فليتعذر..حسابنا معكم بعدين» .

الجدير بالذكر أن الكويت شهدت هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مساء أمس الأحد ما أدى إلى غرق عدد من الشوارع بمياه الأمطار ، وإغلاق العديد من الشوارع والأنفاق وإعلان حالة الطوارئ بسبب غرق بعض السيارات داخل الأنفاق .

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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