«الداخلية»: ضبط كوكتيل مخدرات بحوزة 4 أشخاص.. في 3 قضايا مختلفة

ذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه استمراراً لجهود الوزارة في مكافحة آفة المخدرات والتصدي لمروجيها والعمل على تجفيف منابعها، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 4 أشخاص في ثلاثة قضايا مختلفة، حيث عثر على 100 غرام من مادة الشبو المخدرة وميزان حساس مع شخصين في منطقة الفروانية في القضية الأولى، وضبط ربع كيلو من مادة الحشيش المخدرة بحوزة شخص في منطقة المهبولة في القضية الثانية، كما تم ضبط ربع كيلو من مادة الكيميكال و500 حبة ليريكا بمنطقة حولي في القضية الثالثة.

وبمواجهة المتهمين اقروا ان المضبوطات تخصهم بقصد التعاطي والاتجار، حيث تمت احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.