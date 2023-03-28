اقتصاد

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو يرتفع

منذ 4 ساعات
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 0.306 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.47 في المئة إلى مستوى 0.331 دينار مقارنة بأسعار أمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.70 في المئة إلى مستوى 0.377 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.41 في المئة إلى مستوى 0.334 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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