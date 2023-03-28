اقتصاد

الصين تُتم أولى معاملات استيراد الوقود باليوان

منذ ساعتين
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• العملية تمت بغاز طبيعي مسال مستورد من الإمارات

• بيكن تحاول الحد من هيمنة الدولار على التجارة العالمية

أعلنت بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي أن شركة الصين الوطنية للنفط البحري «كنوك» وتوتال إنرجيز أتمتا من خلالها أولى تعاملات الصين في الغاز الطبيعي المسال تجري تسويتها باليوان.

وقالت في بيان إن المعاملة شملت نحو 65 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الإمارات، وفقاً لـ «CNBC عربية».

وأكدت شركة توتال إنرجيز لـ «رويترز» أن العملية تتعلق بغاز طبيعي مسال مستورد من الإمارات لكنها لم تتطرق لمزيد من التفاصيل.

وتركز الصين على تسوية معاملات النفط والغاز باليوان على مدى السنوات الماضية في محاولة لترسيخ مكانة عملتها دوليا والحد من هيمنة الدولار على التجارة العالمية.

وخلال زيارة للعاصمة السعودية في ديسمبر، أعلن الرئيس شي جين بينغ أنه ينبغي للصين أن تستفيد «استفادة كاملة» من بورصة شنغهاي كونها منصة لتسوية تجارة النفط والغاز باليوان.

منذ ساعتين
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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