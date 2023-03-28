اقتصاد

النفط يتحرك في نطاق ضيق مع التركيز على مخاوف المعروض وأزمة المصارف

منذ 4 ساعات
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تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة إذ ركزت أسواق النفط على تطورات أزمة المصارف ومخاوف بشأن المعروض ومؤشرات على زيادة الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 78.10 دولاراً للبرميل عند الساعة 00:18 بتوقيت جرينتش.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أي 0.1 بالمئة إلى 72.89 دولاراً للبرميل.

وارتفعت الأسعار خلال الجلسة السابقة بعدما أوقفت تركيا ضخ الخام من إقليم كردستان عبر خط أنابيب، بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط.

وأثار إعلان بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز أمس الاثنين، أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار مشاعر التفاؤل حيال وضع القطاع المصرفي الذي أثار الاضطراب في أسواق المال.

وأفادت تقارير بأن السلطات الأمريكية بدأت مداولات بشأن التوسع في تسهيلات الإقراض الطارئ.

وتلقت أسعار النفط دعما من مؤشرات على طلب صيني قوي.

وأشارت توقعات سنوية صادرة عن وحدة أبحاث تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية أمس إلى أن من المتوقع ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 6.2 بالمئة في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي إلى 540 مليون طن.

وأظهر استطلاع مبدئي أجرته رويترز أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت حوالي 200 ألف برميل الأسبوع الماضي.

منذ 4 ساعات
0 4 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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