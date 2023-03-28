جمارك الكويت: منع إدخال أقراص «Night Calm» إلى البلاد.. بدون وصفة طبية

حذرت الإدارة العامة للجمارك من حيازة أو جلب عقار «Night Calm»، بغير الأحوال المرخص لها قانونياً وفق الوصفة الطبية الخاصة بالمؤثرات العقلية.

وأوضحت في بيان، أن العقار أحد الأسماء التجارية لمادة «زوبيكلون Zopiclone» التي تم إدراجها في الجدول رقم 4 بقانون مكافحة المؤثرات العقلية رقم 48 لسنة 1987، وذلك بناءً على قرار وزير الصحة رقم 376 لسنة 2022 بتاريخ 2022/12/6 الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» العدد رقم 1613 بتاريخ 2022/12/11، تؤكد الإدارة العامة للجمارك أنه يحظر حيازة هذا العقار أو دخوله إلى البلاد من دون وصفة طبية.