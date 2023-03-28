اقتصاد

«هيئة الاستثمار» تطرح 20 مليون سهم من حصتها في «مرسيدس».. للبيع

منذ ساعتين
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أطلقت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، عملية بيع لنحو 20 مليوناً من أسهم «مرسيدس-بنز غروب»، تعادل تقريباً ربع حصتها في المجموعة، وذلك في إطار تنويع محفظة الصندوق السيادي الكويتي، وفقاً لـ«بلومبيرغ».
بعد عملية البيع، ستبلغ حيازة هيئة الاستثمار الكويتية نحو 53 مليون سهم في مرسيدس، وفق بيان أصدرته الهيئة، وستبلغ قيمة الحصة المطروحة للبيع حوالي 1.4 يورو «1.5 مليار دولار».
وأغلقت أسهم مرسيدس على ارتفاع بنسبة 0.6% اليوم الثلاثاء في بورصة فرانكنفورت، مسجلاً 71.89 يورو.
وتمتلك الكويت حالياً 6.8% من مرسيدس وفقاً لبيانات بلومبرغ، ما يجعلها ثالث أكبر مالك في المجموعة، وقالت هيئة الاستثمار الكويتية إنها أحد المساهمين في صانعة السيارات منذ ما يقرب من 50 عاماً.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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