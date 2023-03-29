أمنيات

«الداخلية»: ضبط 3 مكاتب خدم وهمية.. تأوي 11 مخالفاً

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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية إن الحملات الأمنية المستمرة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة على المخالفين بمختلف المناطق أسفرت عن ضبط 11 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل «5 تغيب، 3 عمالة سائبة، 2 بدون اثبات، 1 تسول».

وأضافت أنه تمت إحالتهم لجهات الاختصاص، وذلك لاتخاذ اللازم بحقهم.

على صعيد متصل، قالت إدارة العلاقات والإعلام إن الادراة العامة لمباحث شؤون الاقامة ممثلة في قسم اللجنة الثلاثية المشتركة تمكنت من ضبط 3 مكاتب خدم وهمية بمختلف المناطق تأوي 11 مخالفاً لقانون الإقامة، ويعملون باليومية.

وأضافت أنه جار إحالتهم لجهات الاختصاص، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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