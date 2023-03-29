اقتصاد

الدولار الأميركي واليورو يستقران أمام الدينار 

منذ ساعتين
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 0.306 دينار، كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.331 دينار مقارنة بأسعار أمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.377 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.67 في المئة إلى مستوى 0.332 دينار واستقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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