النفط يحقق مكاسب لليوم الثالث في ظل مخاوف الإمدادات الكردية وانحسار أزمة المصارف

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، حيث أثار وقف بعض الصادرات من كردستان العراق قلقاً من شح المعروض، كما تحسنت معنويات السوق مع هدوء المخاوف من حدوث أزمة مصرفية.

هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتاً، أي 0.5%، إلى79.07‭ ‬دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتاً، أي 0.8%، إلى 73.79 دولاراً للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بعدما اضطر العراق لوقف تصدير حوالي 450 ألف برميل يومياً من منطقة كردستان العراق الشمالية عبر تركيا بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط.

وأثار إعلان بنك First Citizens يوم الاثنين أنه سيستحوذ على ودائع وقروض SVB المنهار مشاعر التفاؤل حيال وضع القطاع المصرفي.

وتلقت الأسعار دعما أيضاً من سحب من مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي.

وأشارت مصادر في السوق إلى أرقام صادرة عن معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء قائلة إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت حوالي 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مارس آذار.

هذا وتراجعت مخزونات البنزين حوالي 5.9 مليون برميل فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير حوالي 550 ألف برميل.