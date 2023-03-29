أمنيات

النيابة العامة تُصدر موسوعة التشريعات الجزائية

منذ 26 دقيقة
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أصدرت النيابة العامة برئاسة النائب العام المستشار سعد الصفران، موسوعة التشريعات الجزائية الكويتية، وهي خلاصة جهد فريق متميز من أعضاء النيابة العامة.
وتحتوي الموسوعة على القوانين الجزائية بطبيعتها وكذلك القوانين الإعلامية والإلكترونية والملكية الفكرية والقوانين الاجتماعية، إضافة إلى القوانين التجارية والمالية والعقارية والقوانين البيئية، والقوانين الصحية والتأمين والقوانين المهنية والوظيفية والمرافق العامة التي تتضـمن نصوصا جزائية، ولعل من أهم ما يميز هذه الموسـوعة ومبعثها الحقيقي الحاجة إلى أن تكون تلك التشريعات متاحة وفي متناول الجميع وبأحدث الوسـائل الإلكترونية وأسرعها.

منذ 26 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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