اقتصاد

ارتفاع «البيتكوين» أعلى 28.5 ألف دولار 

منذ 25 دقيقة
0 2 دقيقة واحدة

ارتفعت البيتكوين خلال تعاملات الخميس لتستكمل اتجاهها الصعودي، فيما يبدو تجاهلًا من المستثمرين للمخاوف المحيطة بحملات الهيئات التنظيمية الأمريكية على صناعة التشفير، وتقبلهم تحمل بعض المخاطر. 

ووفقًا لما ذكرته “رويترز” عن مصادر، عينت “كاثرين كولي” الرئيس التنفيذي السابق ومؤسسة فرع “باينانس” بالولايات المتحدة، محامياً لتمثيلها في تحقيقات الحكومة الأمريكية أمام لجنة تداول السلع الآجلة، ما يعني استمرار الحملة التنظيمية بقوة، خاصة وأن “كولي” غادرت الشركة عام 2021. 

وبحسب “سي إن بي سي” قال “فيجاي أيار” المدير في منصة العملات المشفرة “لونو”: لا يبدو أن القضية المرفوعة ضد “بينانس” قد أثرت على السوق، لأن تجاهل حركة السعر للأخبار السلبية بهذه السرعة، يشير إلى أن السوق في الاتجاه الصعودي. 

وارتفعت البيتكوين بنسبة 0.63% عند 28582.25 دولار، في تمام الساعة 01:21 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين باس”.       

في حين انخفضت الإيثريوم بنسبة 0.44% إلى 1800.37 دولار، وتراجعت الريبل بنسبة 3.44% عند 53.22 سنت.

منذ 25 دقيقة
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

النفط الكويتي ينخفض 2.49 دولار ليبلغ 83.51 دولاراً للبرميل  

يناير 20, 2023

أمريكا تفرض عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية

سبتمبر 29, 2022

«تويتر» تسمح بالإعلانات الخاصة بالقنب في أميركا

فبراير 18, 2023

الدين ‏الخارجي لمصر يتراجع إلى 155.7 مليار ‏دولار بنهاية يونيو الماضي

أكتوبر 12, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى