«الداخلية»: ضبط 9 أشخاص من مختلف الجنسيات بتهمة التسوّل

ذكرت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الحملات المستمرة على المتسولين والباعة الجائلين خلال شهر رمضان المبارك لقطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص أسفرت عن ضبط 9 أشخاص من مختلف الجنسيات بتهمة التسوّل، و7 آخرين بتهمة بائع متجول.

وقالت الإدارة إنه تم تحرير مخالفة ومصادرة المضبوطات من قبل بلدية الكويت، بناء على التنسيق والتعاون المسبق، وتمت إحالة جميع المضبوطين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأعربت المؤسسة الأمنية عن شكرها للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عن ظاهرة التسوّل، مناشدة الجميع بالإبلاغ الفوري عن أي حالة تسوّل يتم رصدها على الهواتف التالية: 97288211 – 97288200 – 25582581 – 25582582 أو هاتف الطوارئ 112 والذي يستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة.