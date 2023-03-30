اقتصاد

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار .. واليورو يرتفع 

منذ 4 ساعات
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 0.306 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.13 في المئة لمستوى 0.332 دينار مقارنة بأسعار أمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.377 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.44 في المئة إلى مستوى 0.333 دينار واستقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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