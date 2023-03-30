«المالية البرلمانية» تطلب استعجال قانون رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي

حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الخميس أولوياتها للفترة المقبلة، لتشمل التشريعات الخاصة بخفض نسبة استقطاع القرض الحسن وتعديل سلم الرواتب والأجور وتسويق المنتجات الزراعية والتشريعات الخاصة بالتنمية وتحسين البيئة الاقتصادية.
ونوه بأن اللجنة وضعت ضمن أولوياتها الاقتراح بقانون في شأن شركة مساهمة لتسويق المحاصيل الزراعية نظرا لارتباط الموضوع بالأمن الغذائي.
وأكد أن اللجنة وضعت ضمن أولوياتها مناقشة القوانين المتعلقة بالتنمية وتحسين البيئة الاقتصادية ومن ضمنها تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية.
وذكر الحمد إن بند ما يستجد من أعمال ناقش وجود 7 تقارير للجنة المالية مدرجة على جدول أعمال المجلس، وأهمها التقرير رقم 15 الخاص برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.
وأكد أن اللجنة ستنسق مع الحكومة وتخاطب المجلس للاستعجال في إقرار القانون لينعكس إيجابا على الحياة المعيشية للمتقاعدين.