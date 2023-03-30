«المالية» تخاطب «المركزي» لصرف رواتب شهر أبريل في 18 منه

خاطبت وزارة المالية بنك الكويت المركزي مطالبة إياه صرف رواتب شهر أبريل المقبل للجهات الحكومية يوم الثلاثاء الموافق 18 منه.

وجاء في الكتاب الذي وجّهته «المالية» إلى «المركزي»، أنه «بناء على موافقة وزارة المالية بتقديم صرف الرواتب الخاصة لشهر أبريل 2023 بتاريخ 2023/04/18 وذلك بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد أعاده الله تعالى علينا جميعا باليُمن والبركات يرجى التفضل بالإيعاز للمختصين لديكم:

1- تقديم الدفعة الدورية الثابتة الثانية للجهات الملحقة والمستقلة لشهر أبريل 2023 فقط من تاريخ 2023/04/20 لتصبح بتاريخ 2023/04/18 خصماً من حساب وزارة المالية.

2- صرف رواتب موظفي الدولة «وزارات وإدارات حكومية – جهات ملحقة ومستقلة» الخاصة لشهر أبريل 2023 في يوم الثلاثاء 2023/04/18».