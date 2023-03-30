النفط يستقر مع تبديد الإمدادات الروسية اثر السحب من الخام الأميركي

استقر النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، حيث قوبل سحب مفاجئ من مخزونات النفط الخام الأميركية، والذي دعم الأسعار، بخفض أقل من المتوقع للإمدادات الروسية وقوة الدولار.

وظلت العقود الآجلة لخام برنت دون تغيير عند 78.28 دولاراً للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 72.91 دولاراً للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، مما ساعد في دعم الأسعار.

فقد كثفت المصافي الإنتاج بعد موسم الصيانة،وانخفضت الواردات إلى أدنى مستوى في عامين.

وتراجعت مخزونات النفط الخام 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مارس إلى 473.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 100 ألف برميل.

في غضون ذلك، أدت تقارير عن انخفاض إنتاج الخام الروسي نحو 300 ألف برميل يومياً في الأسابيع الثلاثة الأولى من مارس، أي أقل من التخفيضات المستهدفة البالغة 500 ألف برميل يومياً، وقوة الدولار الأميركي، إلى محو مكاسب أسعار النفط.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتحرك يوجه عام عكس اتجاه النفط، 0.18% أمس الأربعاء إلى 102.67، مبتعداً عن أدنى مستوى في 7 أسابيع الذي سجله في أواخر الأسبوع الماضي.