تراجع البطالة بين السعوديين إلى 8% في الربع الأخير من العام الماضي 

أظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 8 بالمئة في الربع الأخير من عام 2022 انخفاضا من 9.9 بالمئة في الربع السابق، فيما استقر معدل المشاركة في القوى العاملة بين السعوديين عند 52.5 بالمئة.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في بيان أن معدل البطالة الإجمالي في البلاد، الذي يشمل السعوديين وغير السعوديين، انخفض إلى 4.8 بالمئة في الربع الرابع مقابل 5.8 بالمئة في الربع السابق.

وذكر البيان أن الانخفاض في معدل البطالة كان مدفوعا بنمو التوظيف.

ويشمل معدل البطالة الإجمالي المقيمين الأجانب في المملكة الذين شكلوا ما يزيد قليلا عن ثلث إجمالي السكان في عام 2021.

وخلق فرص عمل، خاصة بين المواطنين السعوديين، الذين تقل أعمار أكثر من 60 بالمئة منهم عن 35 عاما، جزء مهم من الأجندة الاقتصادية الطموح المعروفة باسم رؤية 2030 والتي تهدف لخفض الاعتماد على النفط.

وانخفض معدل البطالة بين السعوديين ثلاث نقاط مئوية من 11 بالمئة في الربع الأخير من 2021.

كما زادت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة بفضل الحريات الاجتماعية التي حصلت عليها المرأة السعودية. وانخفضت البطالة بين النساء السعوديات 15.4 بالمئة في الربع الأخير من 20.5 بالمئة في الربع الثالث من العام، وإن كانت نسبة مشاركتهن في القوى العاملة انخفضت درجة مئوية إلى 36 بالمئة.

والتوسع في القطاع الخاص غير النفطي دعامة هامة في رؤية 2030 عن طريق برنامج واسع النطاق للخصخصة وغيرها من المبادرات المدعومة من الحكومة لدعم النمو.

وكشفت أحدث بيانات أن 94.1 بالمئة من السعوديين العاطلين عن العمل سيقبلون وظائف في القطاع الخاص بارتفاع طفيف عن الربع الثالث. وتاريخيا كان القطاع العام هو صاحب العمل الرئيسي للمواطنين السعوديين.