تقرير: الذكاء الاصطناعي يعرض 300 مليون وظيفة للخطر 

رجح خبراء أن ثورة الذكاء الاصطناعي يمكنها القضاء على 300 مليون وظيفة بدوام كامل في جميع أنحاء العالم، حسبما نقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية.

وبحسب تقرير لمجموعة “غولدمان ساكس” المالية، يرى خبراء اقتصاديون أن 18 بالمئة من العمل على مستوى العالم يمكن للتقنية أن تقوم به، وسط توقعات بأن تكون التأثيرات أعمق في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالأسواق الناشئة.

ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العمال ذوي الياقات البيضاء يُنظر إليهم على أنهم أكثر عرضة للخطر من العمال اليدويين.

وقال الاقتصاديون إنه من المتوقع أن يكون الإداريون والمحامون هم الأكثر تضررا مقارنة بـ “التأثير الضئيل” الملحوظ على المهن التي تتطلب مجهودا بدنيا أو المهن الميدانية مثل أعمال البناء والإصلاح.

في الولايات المتحدة وأوروبا، ستكون ما يقرب من ثلثي الوظائف الحالية “معرضة لدرجة معينة من أتمتة الذكاء الاصطناعي”، وما يصل إلى ربع جميع الأعمال يمكن أن ينجزها الذكاء الاصطناعي بالكامل، وفقا لتقديرات “غولدمان ساكس”.

وجاء ذلك بعد انتشار تطبيق “تشات جي بي تي” (ChatGPT) الذي طورته شركة “أوبن أيه آي” وذاع صيته مؤخرا.

ويمكن لهذا التطبيق الواعد أن يقوم بكتابة المقالات والتقارير وتنفيذ أي عمل آخر يرغب به شخص ما، بناء على تقنية الذكاء الاصطناعي.

وكتب الاقتصاديون في التقرير أن الاستخدام الإضافي للذكاء الاصطناعي سيؤدي على الأرجح إلى فقدان الوظائف.

لكنهم أشاروا إلى أن الابتكار التكنولوجي الذي أدى في البداية إلى إزاحة العمال قد أسهم تاريخيا في نمو العمالة على المدى الطويل.

و”على الرغم من أن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل من المرجح أن يكون كبيرا، إلا أن معظم الوظائف والصناعات معرضة جزئيا فقط للأتمتة وبالتالي من المرجح أن يتم استكمالها بدلا من استبدالها بالذكاء الاصطناعي”، حسبما ذكر التقرير.