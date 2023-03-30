اقتصاد

مؤسسة البترول الكويتية تعلن أسعار الغاز المسال لشهر أبريل المقبل 

منذ 3 ساعات
0 2 أقل من دقيقة

(كونا) – أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الخميس الأسعار الجديدة لغاز البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) لشهر أبريل المقبل.

وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطن المتري الواحد من غاز (البروبان) سيباع ب 555 دولارا أمريكيا خلال إبريل المقبل فيما سيباع الطن المتري الواحد من غاز (البيوتان) ب 545 دولارا.

ويستخدم غازا البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات.

وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى. 

منذ 3 ساعات
0 2 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

الذهب يواجه أوقاتاً صعبة تحت ضغط الصعود القوي للدولار

سبتمبر 26, 2022

«النفط الكويتي» يرتفع 1.92 دولار ليبلغ 79.24 دولاراً للبرميل

يناير 10, 2023

«النفط الكويتي» يرتفع 2.22 دولار ليبلغ 84.26 دولاراً للبرميل

يناير 4, 2023

سلة خامات «أوبك» عند 96.31 دولارا

سبتمبر 22, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى