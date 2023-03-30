44.8 مليار دولار أرباح بنوك الخليج المدرجة خلال 2022

• البنوك السعودية سجلت أكبر زيادة في الإيرادات

• الإمارات تستحوذ على أكبر عدد من البنوك بنحو 48 مصرفاً

(الأناضول) – أظهر تقرير اقتصادي، الخميس، ارتفاع أرباح البنوك الخليجية المدرجة في أسواق الأسهم بنسبة 27.1 بالمئة لتبلغ 44.8 مليار دولار، متجاوزة مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وقالت شركة «كامكو إنفست»، في تقريرها، إن أرباح البنوك الخليجية سجلت 35.3 مليار دولار في عام 2021، و24.8 مليار دولار في عام 2020.

وشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 58 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر التقرير، أن البنوك المدرجة في الإمارات شهدت أكبر زيادة مطلقة قدرها 4.1 مليار دولار بالإضافة إلى أكبر زيادة بنسبة 37.8 بالمئة لتصل إلى 15 مليار دولار في العام الماضي.

وجاءت البنوك السعودية المدرجة في المرتبة الثانية بزيادة قدرها 3.7 مليار دولار أو ما نسبته 28.3 بالمئة لتصل إلى 16.7 مليار دولار، وهي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.

وحسب التقرير، كان النمو في الأرباح خلال العام مدفوعاً بزيادة في إجمالي إيرادات البنوك بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر القروض.

وارتفع إجمالي إيرادات البنوك بنسبة 16.4 بالمئة لتصل إلى 104.8 مليارات دولار خلال العام 2022، وهي أعلى نسبة على الإطلاق مدفوعة بشكل أساسي بزيادة صافي دخل الفوائد وكذلك الدخل من غير الفوائد.

وكان نمو الإيرادات واسع النطاق في جميع دول مجلس التعاون الخليجي حيث شهدت جميع الدول نموًا مضاعفًا.

وسجلت البنوك السعودية المدرجة أكبر زيادة في الإيرادات بنمو بلغ نسبة 18.4 بالمئة أو 5.5 مليار دولار لتصل إلى 35.4 مليار دولار في 2022.

فيما سجلت البنوك المدرجة في الإمارات نمواً أقل قليلاً بنسبة 16.3 بالمئة ليصل إجمالي الأرباح السنوية الى 33.2 مليار دولار.

وارتفع صافي دخل الفوائد السنوي لدى بنوك المنطقة بنسبة 18.7 بالمئة خلال العام 2022 ليصل إلى 71.9 مليار دولار أمريكي مدعوما بنمو ثنائي الرقم في جميع الأسواق تقريبا باستثناء البنوك البحرينية التي سجلت نموًا أقل قليلاً بنسبة 9.3 بالمئة.

ويصل عدد المصارف الخليجية العاملة في دول الخليج نحو 168 بنكا يخدمون نحو 60 مليون نسمة.

وتستحوذ الإمارات على أكبر عدد من البنوك بنحو 48 مصرفا، ثم السعودية والبحرين 31 مصرفا لكل منهما، ثم الكويت 22، وقطر وعمان 18 مصرفا لكل منهما.