أمنيات

«الداخلية»: ضبط 16 مخالفاً للإقامة ومتسول يعمل عامل نظافة

منذ 58 دقيقة
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أعلنت وزارة الداخلية أن الإنتشار الأمني للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في منطقة السالمية وخيطان والشويخ الصناعية أسفر عن ضبط 16 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ اللازم بحقهم .

كما أعلنت الوزارة أنه تفاعلاً مع البلاغات الواردة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة للحد من ظاهرة التسول، تمكنت إدارة متابعة المخالفين من ضبط متسول ويعمل عامل نظافة، حيث تم احالته لجهة الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.

وتقدمت المؤسسة الأمنية بالشكر للمواطنين والمقيمين على تعاونهم مع رجال الأمن في الإبلاغ عن ظاهرة التسول وتناشد الجميع الإبلاغ الفوري عن أي حالة يتم رصدها على الهواتف التالية: 97288211 – 97288200 – 25582581 – 25582582 أو هاتف الطوارئ (112) والذي يستقبل البلاغات على مدار (24) ساعة.

منذ 58 دقيقة
0 2 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

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