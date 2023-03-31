النفط يرتفع مع انتعاش آمال الطلب بفضل زيادة نشاط المصانع الصينية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة ، إذ ارتفعت المعنويات بفضل زيادة في نشاط المصانع بالصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، ومع تنامي المخاوف إزاء الإمدادات من الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا، أو 0.19 بالمئة، إلى 79.42 دولار للبرميل. وكانت قد صعدت نحو 6% هذا الأسبوع.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً، أو 0.23%، إلى 74.54 دولار، بعدما ارتفع نحو 8% هذا الأسبوع.

ونما نشاط الصناعات التحويلية في الصين في مارس آذار بوتيرة أبطأ مقارنة مع زيادة قياسية في فبراير شباط، لكنه لا يزال يتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز.

وأصبح النشاط الصناعي في الصين محددا رئيسيا للأسعار في الأسابيع القليلة الماضية بعد رفع قيود مكافحة فيروس كورونا، وسط ضعف الطلب العالمي.

وتتجه أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن أثار أكبر إخفاق مصرفي منذ الأزمة المالية لعام 2008 قلق التجار وأدى لاضطراب الأسواق.

وتراجعت حدة المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية بعد إنقاذ بنكين في الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفعت الأسعار أكثر من واحد بالمئة أمس الخميس بفضل انخفاض مخزونات الخام الأميركية ووقف الصادرات من إقليم كردستان العراق، مما خفف الضغط الناتج عن تراجع أقل من المتوقع للإمدادات الروسية.

وأغلق المنتجون أو خفضوا الإنتاج في عدد من حقول النفط في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق بعد توقف خط أنابيب التصدير الشمالي.

ومن المتوقع حدوث المزيد من الانقطاع في المستقبل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت على غير المتوقع في الأسبوع المنتهي في 24 مارس آذار مسجلة أدنى مستوى في عامين.