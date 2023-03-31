انخفاض مكافآت العاملين في وول ستريت بأعلى وتيرة منذ الأزمة المالية

انخفضت مكافآت العاملين في وول ستريت خلال عام 2022 بأعلى وتيرة منذ الأزمة المالية، مع ارتفاع معدلات الفائدة وفي ظل تراجع الصفقات الجديدة بين الشركات.

وبحسب مكتب المراقب المالي لولاية نيويورك، انخفضت مكافآت وول ستريت بنسبة 26% إلى متوسط 176 ألف دولار، وهي أكبر وتيرة تراجع منذ عام 2008، عندما انخفضت مدفوعات الحوافز بنسبة 43%.

وجاء هذا الانخفاض في المكافآت، في الوقت الذي تسببت فيه تقلبات أسواق الأوراق المالية في ندرة صفقات الاستحواذ خلال العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود والحرب في أوكرانيا.

وتشكل عادةً المكافآت أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي رواتب صانعي الصفقات والمتداولين في وول ستريت، ولم تنخفض في كل الشركات والبنوك بنفس القدر الذي انخفضت به لدى الكيانات الرئيسية في هذه الصناعة.

وأدارت وول ستريت 71 طرحًا عامًا أوليًا فقط في الولايات المتحدة العام الماضي، جمعت من خلاله 7.7 مليار دولار من التمويل، بانخفاض 95% تقريبًا من مستوى 142 مليار دولار التي جمعتها الاكتتابات العامة في العام السابق، كما انخفضت قيمة الصفقات بنسبة 40%.