ضبط مكتب استقدام عمالة منزلية وهمي.. يديره سائق أجرة وعامل نظافة

تمكنت الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من ضبط مكتب وهمي لاستقدام العمالة المنزلية يديره شخصان وذلك بعد ورد بلاغ من مواطن يفيد بقيام المذكورين بتهريب عاملتين تعملان لديه وباجراء التحريات تبين ان الشخصين المتهمين احدهما يعمل سائق اجرة والآخر عامل نظافة، يقومان باستخراج سمات دخول للعمالة المنزلية مقابل مبالغ مالية والعمل كمكتب استقدام وهمي وتم ضبطهما واحالتهما الى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهما.

من جهة أخرى، ذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية «ادارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير»، تمكن من ضبط شخص بتهمة تزوير طوابع مالية منسوب صدورها لوزارة المالية، من خلال تكثيف المتابعة الأمنية ورصد المخالفين والخارجين عن القانون ويقوم ببيعها على الأشخاص، وتم احالته والمضبوطات الى جهة الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.