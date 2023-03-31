واردات اليابان من النفط الكويتي تسجل أعلى مستوى في 6 أشهر

(كونا) – أظهرت بيانات حكومية في اليابان اليوم الجمعة أن ورادات النفط الخام من دولة الكويت سجلت في فبراير الماضي أعلى مستوى لها في ستة أشهر.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن الواردات من الكويت بلغت 08ر8 مليون برميل أي ما يعادل 288 ألف برميل يوميا بزيادة بلغت 21 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في ارتفاع للشهر الثالث على التوالي.

ووصفت حجم الواردات النفطية من دولة الكويت بأنه الأعلى منذ أغسطس الماضي الذي سجل 310 آلاف برميل يوميا على أساس يومي.

وأشارت الى أن الكويت جاءت في المرتبة الثالثة بقائمة مزودي اليابان بالنفط في فبراير بعدما شكلت شحناتها 6ر10 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من الخام مقابل 5ر8 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي.

وانخفض إجمالي واردات اليابان من النفط الخام في شهر فبراير بنسبة 6ر2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 73ر2 مليون برميل يوميا في أول هبوط خلال شهرين.

وشكلت الشحنات النفطية من الشرق الأوسط 1ر98 بالمئة من الإجمالي بزيادة 8ر7 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

واحتفظت السعودية بصدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط بعدما ارتفعت الواردات منها بنسبة 8ر5 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 18ر1 مليون برميل يوميا.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعدما ارتفعت الواردات منها بنسبة 5ر6 بالمئة لتصل إلى 937 ألف برميل يوميا فيما جاءت قطر في المرتبة الرابعة بشحنات بلغت 178 ألف برميل يوميا تليها سلطنة عمان في المرتبة الخامسة بشحنات بلغت 53 ألف برميل يوميا.

يذكر أن اليابان هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.