«أجيليتي» تحقق أرباحاً صافية بقيمة 68 مليون دينار في 2022 

(كونا) – أعلنت شركة أجيليتي الكويتية اليوم السبت تحقيقها 68 مليون دينار كويتي (نحو 6ر221 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في عام 2022 بربحية 83ر26 فلس للسهم الواحد.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة طارق السلطان في بيان صحفي إن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 5ر180 مليون دينار (نحو 2ر588 مليون دولار) بزيادة 7ر65 في المئة مقارنة بـ2021.

وأضاف السلطان أن إيرادات الشركة في 2022 بلغت 4ر863 مليون دينار (نحو 8ر2 مليار دولار) مقارنة بـ2ر486 مليون دينار (نحو 5ر1 مليار دولار) في 2021 بزيادة 6ر77 في المئة.

وأوضح أن صافي الإيرادات للشركة في العام الماضي بلغت 3ر473 مليون دينار (نحو 5ر1 مليار دولار) مقارنة بـ4ر251 مليون دينار (نحو 3ر819 مليون دولار) في 2021 بزيادة 3ر88 في المئة.