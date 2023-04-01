«أجيليتي»: 68 مليون دينار أرباحنا الصافية في 2022

(كونا) – أعلنت شركة أجيليتي الكويتية اليوم السبت تحقيقها 68 مليون دينار كويتي (نحو 221.6 مليون دولار أميركي) أرباحاً صافية في عام 2022، بربحية 26.83 فلس للسهم الواحد.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة طارق السلطان، في بيان صحفي، إن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 180.5 مليون دينار (نحو 588.2 مليون دولار) بزيادة 65.7 في المئة مقارنة بـ2021.

وأضاف السلطان أن إيرادات الشركة في 2022 بلغت 863.4 مليون دينار (نحو 2.8 مليار دولار) مقارنة بـ486.2 مليون دينار (نحو 1.5 مليار دولار) في 2021 بزيادة 77.6 في المئة.

وأوضح أن صافي الإرادات للشركة في العام الماضي بلغت 473.3 مليون دينار (نحو 1.5 مليار دولار) مقارنة بـ251.4 مليون دينار (نحو 819.3 مليون دولار) في 2021 بزيادة 88.3 في المئة.