أحمد الشحومي: لا يجتمع الإيمان بأحكام الدستور والطعن بمحكمته

قال نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي أن أرقى مستوى للاحتكام إلى الدستور وأوجب مقتضى للتمسك فيه والدفاع عنه إنما يكون بالقبول بأحكام الهيئة القضائية المختصة بتفسيره.

وأكد الشحومي في بيان صحفي، أنه «لا يجتمع الإيمان بأحكام الدستور والطعن بمحكمته». مشيراً إلى أن «الدستور وأحكامه كل لا يتجزأ ووحدة لا تتفرق».

وأضاف الشحومي «خرج علينا بيان موتور يهمز عمداً ويلمز تدليساً بافتراض تعارض غير موجود بين خطاب سمو ولي العهد بحل مجلس 2020 وحكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2022 ويرمي أن يفرض رأياً في نزاع حُسم بحكم بات فما كانت المحاكم إلا ليحتكم إليها ولا القضاء إلا لينقضي عنده الخلاف».

نصّ البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول المولى عز وجل: (أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ).. «صدق الله العظيم».

إن أرقى مستوى للاحتكام إلى الدستور وأوجب مقتضى للتمسك فيه والدفاع عنه إنما يكون بالقبول بأحكام الهيئة القضائية المختصة بتفسيره وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، لا بالإلتفاف عنها أو الطعن بنزاهتها.

إذ لا يجتمع الإيمان بأحكام الدستور والطعن بمحكمته، فلقد تم حل مجلس الأمة 2020 استناداً لأحكام الدستور ولم يتم تعليق العمل به أو تعطيله، ثم صدر حكم المحكمة الدستورية باسم سمو الأمير واستناداً لأحكام ذات الدستور وبتفسير مُلزم للكافة ببطلان سبب الحل، ولا تناقض بين الأمرين فالدستور وأحكامه كل لا يتجزأ ووحدة لا تتفرق.. وبمثل هذا الفهم العالي والتطبيق السليم والنهج القويم تتخذ القيادة السياسية قراراتها الكبرى حماية لمصالح الأمة و اختياراتها وإرادتها، ولقد رأيتم كم أطنب الجهل في فهم مراد المقام السامي وحكمته فخرج بيان موتور يهمز عمداً ويلمز تدليساً بافتراض تعارض غير موجود بين خطاب سمو ولي العهد بحل مجلس 2020 وحكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2022، ويرمي أن يفرض رأياً في نزاع حُسم بحكم بات فما كانت المحاكم إلا ليحتكم إليها ولا القضاء إلا لينقضي عنده الخلاف، فكان بياناً مفتقداً لواجب التوقير الأدبي واللغوي وماساً بالاحترام الواجب بين السلطات.

ختاماً.. إن القَسَم الدستوري ابتدأ بالإخلاص للوطن وللأمير لغاية أفادها ورسالة أرادها بأنه عماد احترام الدستور وقوانين الدولة وقوام هيبة الحكم ومؤسساته، فأي مساس بأحدهما استطالة بالآخر.

حفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها من الكيد والغدر والإجحاف.

أحمد خليفة الشحومي

نائب رئيس مجلس الأمة