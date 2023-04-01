«البترول الوطنية»: إصابة 3 عمال بحروق أثناء تحميل غاز البروبان

تعرّض ثلاثة من عمال المقاول لحروق باردة أثناء عملية تحميل غاز البروبان برصيف التحميل في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة.

وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية في بيان صحفي، على حسابها الرسمي في موقع «تويتر»، إنه قد تم نقل العمال المصابين إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج، حيث غادر اثنان منهم المستشفى في وقت لاحق بعد تلقيهما الإسعافات الأولية، في حين يواصل الثالث تلقي العلاج وحالته مستقرة.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث لمنع تكرارها مستقبلا بحسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.