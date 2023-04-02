اقتصاد

الدولار الأميركي واليورو يستقران أمام الدينار

منذ 5 ساعات
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 0.306 دينار كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.332 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.13 في المئة إلى مستوى 0.378 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.33 في المئة إلى مستوى 0.335 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ 5 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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