مجلس الأمة

الرئيس مرزوق الغانم يوجّه الدعوة لجلسة الثلاثاء المقبل

منذ 6 ساعات
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وجّه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة لعقد جلسة المجلس العادية العلنية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 4 و5 من أبريل 2023.

ووزع رئيس المجلس على النواب جدول أعمال الجلسة، ويتضمن جدول الجلسة تلاوة الأوامر الأميرية والمراسيم الخاصة بتشكيل الوزارة، كما تضمن أداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسب نصّ المادة 91 من الدستور، بالإضافة إلى كشف الأوراق والرسائل الواردة.

كما شمل الجدول كشف العرائض والشكاوى وتقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري في شأن الصيغة المقترحة، ومواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات تطبيقاً لنصّ المادة 98 من الدستور.

منذ 6 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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