السعودية والإمارات تخفضان طوعياً إنتاجها النفطي

أعلنت السعودية عن تخفيض طوعي في إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يومياً ابتداء من شهر مايو حتى نهاية عام 2023 .

وأوضحت في بيان أن الخفض لإنتاج النفط يأتي بالتنسيق مع عدد من الدول في إعلان التعاون من أعضاء أوبك ومن خارجها.

من جانبه، قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارًا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

وأضاف المزروعي، في تصريح له إن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس الذي عقد في 5 أكتوبر 2022.

الجدير بالذكر أن «أوبك بلس» من المقرر أن تعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية غدا الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي.