العراق.. مصفاة كربلاء توفر 70% من حاجة البلاد من المشتقات النفطية

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن مصفاة كربلاء النفطية التي افتتحت أمس السبت ستوفر 70% من حاجة العراق من المنتجات النفطية، كما ستوفر مليارات الدولارات لخزينة الدولة.

وقال السوداني في كلمة له خلال احتفال الافتتاح “إن المصفاة تمثل مشروعا إستراتيجيا حقيقيا ينفذ لأول مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي في العراق، وتم تنفيذه وفق المعايير الدولية المتعلقة بالبيئة وبأحدث التكنولوجيا”، وفقاً لـ«الجزيرة.نت»

وأضاف أن المشروع سيوفر 60% إلى 70% من حاجة العراق من المنتجات النفطية، كان يستوردها بحدود 3 مليارات دولار سنويا.

وأفاد رئيس الوزراء العراقي بأن بلاده تصنف دولة نفطية تنتج أكثر من 4.5 ملايين برميل يوميا، لكنها على الرغم من ذلك تستورد المشتقات والمنتجات النفطية التي تكلف مليارات الدولارات.

وقال السوداني “يجب أن يستثمر العراق ثروته استثمارا أمثل يغطي احتياجاته، ويكون بلدا مؤثرا وفاعلا في سوق الغاز والنفط والبتروكيماويات”، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو الأضخم في مجال تكرير المشتقات النفطية الذي يشهده العراق منذ 4 عقود.