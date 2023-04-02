اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام  6.7 نقطة

منذ ساعتين
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 6.7 نقطة ليبلغ مستوى 7057.51 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.10%.

وتم تداول 155.6 مليون سهم عبر 8699 صفقة نقدية بقيمة 50.9 مليون دينار «نحو 154.2 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 26.6 نقطة ليبلغ مستوى 5474.16 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.48% من خلال تداول 55.4 مليون سهم عبر 2583 صفقة نقدية بقيمة 4.7 مليون دينار «نحو 14.2 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الأول 17.7 نقطة ليبلغ مستوى 7839.47 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.23% من خلال تداول 100.2 مليون سهم عبر 6116 صفقة بقيمة 46.2 مليون دينار «نحو 139.9 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 49.2 نقطة ليبلغ مستوى 5543.82 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.88% من خلال تداول 51 مليون سهم عبر 2209 صفقات نقدية بقيمة 4.2 مليون دينار «نحو 12.7 مليون دولار».

وكانت شركات «جياد» و«أصول» و«بيان» و«كميفك» الأكثر ارتفاعا أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«بنك بوبيان» و«وطني» فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات «إيفا فنادق» و«أرجان» و«متحدة» و«صكوك» الأكثر انخفاضا.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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