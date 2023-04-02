خالد العنزي لرئيس الوزراء: المماطلة في تشكيل الحكومة إما لعدم إحترامك للقضاء أو عدم إدراكك لانهيار الدولة 

دعا النائب د . خالد عايد العنزي سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف إلى تحمل مسؤولياته بشأن الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد ، وإعلاء مصالح الأمة .

وقال العنزي في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر «سمو رئيس مجلس الوزراء ، انطلاقاً من واجبنا في تمثيل الأمة باعتبارنا مصدر الشرعية القائم ، المماطلة والتسويف في تشكيل الحكومة لا يخرج عن أمرين إما عدم إحترامك للأحكام القضائية وأخصها حكم الدستورية الملزم لكافة سلطات الدولة أو عدم إدراكك أو قدرتك على تقييم الانهيار الذي وصلت إليه الدولة أفراداً ومؤسسات».

وأضاف «ليس في الوقت متسع ومصالح الأمة أسمى منا جميعاً ، وعليك أن تتحمل مسؤولياتك».