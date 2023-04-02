مجلس الأمة

خالد العنزي لرئيس الوزراء: المماطلة في تشكيل الحكومة إما لعدم إحترامك للقضاء أو عدم إدراكك لانهيار الدولة 

منذ 8 ساعات
0 2 أقل من دقيقة

دعا النائب د . خالد عايد العنزي سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف إلى تحمل مسؤولياته بشأن الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد ، وإعلاء مصالح الأمة .

وقال العنزي في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر «سمو رئيس مجلس الوزراء ، انطلاقاً من واجبنا في تمثيل الأمة باعتبارنا مصدر الشرعية القائم ، المماطلة والتسويف في تشكيل الحكومة لا يخرج عن أمرين إما عدم إحترامك للأحكام القضائية وأخصها حكم الدستورية الملزم لكافة سلطات الدولة أو عدم إدراكك أو قدرتك على تقييم الانهيار الذي وصلت إليه الدولة أفراداً ومؤسسات».

وأضاف «ليس في الوقت متسع ومصالح الأمة أسمى منا جميعاً ، وعليك أن تتحمل مسؤولياتك».

منذ 8 ساعات
0 2 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

رئيس مجلس الأمة يستقبل وزير الخارجية

نوفمبر 10, 2022

«شؤون التعليم» تبحث أسباب تدهور التعليم في المؤسسات التعليمية

يناير 5, 2023

طرح الثقة في وزيرة الأشغال لم يكتمل.. 6 نواب فقط وقعوا على الطلب 

نوفمبر 29, 2022

جوهر يسأل عن «البدون» المسجلين في «المدنية».. ممن عدلوا أوضاعهم

نوفمبر 13, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى