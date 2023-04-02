دول مشاركة في تحالف «أوبك بلس» تقرر خفضاً طوعياً لإنتاجها النفطي

• هي الكويت والسعودية والإمارات وعُمان والعراق والجزائر وروسيا

• في إجراء احترازي اعتباراً من مايو المقبل حتى نهاية عام 2023

قررت عدد من الدول المشاركة في تحالف أوبك بلس النفطي خفض إنتاجها النفطي طوعياً اعتباراً من شهر مايو المقبل وحتى نهاية عام 2023 .

وفي الكويت ، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا اليوم الأحد إن الكويت ستقوم بخفض طوعي لإنتاجها النفطي مقداره 128 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو المقبل حتى نهاية عام 2023 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق (أوبك بلس).

وأكد الملا في تصريح نقله بيان صحفي صادر عن وزارة النفط أن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري ال33 ل(أوبك بلس) في 5 أكتوبر 2022.

من جانبها أعلنت السعودية عن تخفيض طوعي في إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يومياً ابتداء من شهر مايو حتى نهاية عام 2023 .

وأوضحت في بيان أن الخفض لإنتاج النفط يأتي بالتنسيق مع عدد من الدول في إعلان التعاون من أعضاء أوبك ومن خارجها.

وفي الإمارات ، قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارًا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

وأضاف المزروعي، في تصريح له إن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس الذي عقد في 5 أكتوبر 2022.

أعلنت سلطنة عمان أنها ستخفض إنتاجها النفطي طواعية بـ40 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو حتى نهاية 2023 ، كما أعلن العراق عن خفض الإنتاج الطوعي للنفط بمعدل 211 ألف برميل يوميا ، في حين أعلنت الجزائر عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بمقدار 48 ألف برميل يومياً .

وأعلنت روسيا أنها ستنفذ خفضا طوعيا لإنتاجها النفطي 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023 .

الجدير بالذكر أن «أوبك بلس» من المقرر أن تعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية غدا الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي.