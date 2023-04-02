اقتصاد

وزير الاقتصاد الإيطالي يحذّر البنك المركزي الأوروبي من عواقب رفع الفائدة

منذ ساعتين
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حذّر وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو غيورغيتي، البنك المركزي الأوروبي من مغبة رفع الفائدة، قائلاً إن النظرة المستقبلية للاقتصاد الإيطالي تتحسن لكن أسعار الفائدة المرتفعة المصممة للحد من التضخم قد تشكل تهديداً على النمو.

وقال غيورغيتي «محاربة التضخم بالسياسة النقدية ليست كافية، والركود لا يمكن أن يكون ثمن مواجهة التضخم».

وانتقد الوزير الإيطالي المنتمي إلى حزب الرابطة، الشهر الماضي، البنك المركزي الأوروبي لمضيه قدماً في رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، على الرغم من الاضطرابات في القطاع المصرفي.

في حديثه إلى منتدى أمبروستي أكد غيورغيتي أن التطورات خلال النصف الأول من العام الحالي ستسمح لإيطاليا برفع توقعاتها الرسمية للنمو الاقتصادي بنسبة 0.6 في المئة في عام 2023.

وأضاف أنه سيكون من الصعب على دول الاتحاد الأوروبي إعادة العمل بقواعد الميزانية التي ستظل معلقة حتى نهاية عام 2023.

وقال الوزير الإيطالي «حالة الاسترخاء التي يشهدها المناخ السياسي بشأن قواعد الميزانية خلال سنوات الأزمة هذه، سواء بسبب تفشي فيروس كورونا أو الحرب، لن تجعل من السهل العودة إلى اتباع أي قاعدة». 

منذ ساعتين
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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