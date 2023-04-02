اقتصاد

«يو.بي.إس» قد يلغي 30% من وظائفه بعد استحواذه على «كريدي سويس»

منذ ساعة واحدة
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قالت صحيفة تاجس أنتسايجر السويسرية اليومية نقلا عن مدير بارز في بنك يو.بي.إس لم تسمه إن الكيان الناتج عن استحواذ البنك على كريدي سويس سيخفض قوة العمل بنحو 20 إلى 30 بالمئة.

ووافق يو.بي.إس على شراء منافسه كريدي سويس مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.3 مليار دولار) في صفقة أدارتها الحكومة السويسرية والبنك المركزي والهيئة التنظيمية للسوق لتجنب حدوث انهيار في النظام المالي للبلاد.

لكن الصفقة، التي تهدف أيضا للمساعدة في تأمين الاستقرار المالي العالمي، أثارت قلقا بشأن حجم المصرف الجديد الذي ستبلغ قيمة أصوله 1.6 تريليون دولار بعدد موظفين يفوق 120 ألفا حول العالم.

وذكر تقرير الصحيفة أن البنك ربما يلغي 11 ألف وظيفة في سويسرا.

وقال التقرير إن الوظائف في وحدة البنك للاستثمار المصرفي في الولايات المتحدة ستتأثر بذلك أيضا، مضيفا أن يو.بي.إس يعتزم إجراء محادثات لإلغاء صفقة كان من شأنها أن تمنح المصرفي مايكل كلاين السيطرة على أغلب الوحدة الاستثمارية لكريدي سويس.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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