«الداخلية»: ضبط 34 مخالفاً لقانون الإقامة من مختلف الجنسيات

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري أسفرت عن ضبط 14 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات بمختلف المناطق، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وعلى صعيد متصل، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط 20 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات في منطقة الفروانية من خلال الانتشار الأمني واستمرار الحملات على المخالفين، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.