اقتصاد

الدولار الأميركي واليورو يستقران أمام الدينار 

منذ 4 ساعات
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 0.306 دينار كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.332 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.13 في المئة إلى مستوى 0.378 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.33 في المئة إلى مستوى 0.335 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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