السعودية تستثمر 38 مليار دولار لتصبح مركزاً عالمياً للرياضات الإلكترونية

تعتزم المملكة العربية السعودية استثمار 38 مليار دولار للتحول إلى مركز للرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030، وذلك في إطار الخطط الهادفة إلى تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم، وفقاً لـ«بلومبيرغ».

وستنفق مجموعة «ساڤي غيمز غروب»، وهي وحدة تابعة للصندوق السيادي السعودي، 50 مليار ريال لشراء وتطوير ناشر للألعاب الإلكترونية، فضلاً عن 70 مليار ريال للاستحواذ على حصص أقلية في شركات الألعاب، وفقاً لما جاء في بيان.

كما ستستثمر 20 مليار ريال في شركات رائدة في صناعة الألعاب، وملياري ريال أخرى في شركات ناشئة متخصصة في الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وقال ولي العهد السعودي ورئيس «ساڤي» الأمير محمد بن سلمان «نعمل على الاستفادة من الإمكانات غير المستغلة في قطاع الرياضات الإلكترونية والألعاب، لتنويع اقتصادنا ودفع الابتكار في هذا القطاع، وكذلك لتوسيع نطاق عروض منافسات الترفيه والرياضات الإلكترونية في كل أنحاء المملكة».

وخطت السعودية خطوات مهمة على طريق التحوّل إلى مستثمر نشط في صناعة الألعاب الإلكترونية، حيث قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء حصص في «أكتيفيجن بليزارد»، و«إلكترونيك آرتس»، كما زاد الصندوق في فبراير حصته في «نينتندو» إلى 8.3%، ليصبح أكبر مساهم خارجي فيها.

وفي الوقت ذاته، اشترت «ساڤي» حصة في «إمبريسر غروب»، كما استحوذت على قسم الرياضة الإلكترونية في «موديرن تايمز غروب» بقيمة 1.05 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة «ساڤي»، بريان وارد، هو الرئيس السابق للأستوديوهات العالمية في شركة أكتيفيجن بليزارد.