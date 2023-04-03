مجلس الأمة

النائب عبدالله الطريجي لسمو رئيس الوزراء: تنفيذ حكم «الدستورية» واجب وليس خياراً

منذ 7 دقائق
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• علينا جميعاً الامتثال لهذا الحكم احتراماً لدولة الدستور والقانون

• حتى نتمكن من تسيير أمور الوطن ومصالح المواطنين المعطلة

طالب النائب عبدالله الطريجي سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

وقال الطريجي عبر حسابه على موقع «تويتر»: «الأخ الكريم سمو رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي صدر باسم صاحب السمو أمير البلاد واجب وليس خيارا وعلينا جميعا الامتثال لهذا الحكم احتراماً لدولة الدستور والقانون التى يرأسها والدك الامير حفظه الله ورعاه حتى نتمكن من تسيير أمور الوطن ومصالح المواطنين المعطلة.

منذ 7 دقائق
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صورة studiopress

studiopress

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